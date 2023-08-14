В Башкирии продолжается ремонт «фонящих» дорог

Привести в порядок полотно там, где жалуются жители, дал поручение Глава Башкортостана Радий Хабиров. В Альшеевском районе работы идут на дороге Стерлитамак – Раевский. Нужно заменить 16 км асфальта.

Из кузова грузовика сразу в лоток асфальтоукладчика. Рабочие стараются не терять ни минуты. Поставлена задача – как можно скорее отремонтировать полотно. Трасса Стерлитамак – Раевский является туристическим направлением. По ней ездят на горы Сусактау и Сатыртау. Также в этом направлении можно добраться до горы Нарыстау.

На 16 км проблемных участков здесь уйдет 37 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. До конца этого года подрядчики обновят покрытие на трёх участках: между Уразметово и Тавричанкой, Кипчак-Аскарово и Красным Клином, а также от Красного Клина в сторону Тавричанки. Сейчас идёт обустройство выравнивающего слоя покрытия. Затем рабочие займутся укреплением обочин и нанесением разметки. То, что дорога станет ровной, в первую очередь, радует водителей.