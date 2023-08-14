Футбольный клуб «Уфа» одержал первую победу в сезоне

Башкирская команда принимала на своем поле лидера Второй лиги омский «Иртыш». Уже к восьмой минуте встречи коллектив Сергея Гуренко вел в счете – 2:0. Отличились Артём Гуренко и Александр Перчёнок.

До конца встречи счет не изменился. Первая победа в новом сезоне позволила «Уфе» заработать столько же очков, сколько за предыдущие четыре тура. Отметим также, что четыре игры подряд «Уфа» не проигрывает и вторую подряд не пропускает.