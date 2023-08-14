В Уфе проходит конкурс на самую большую партию отработанных батареек

Это одно из мероприятий экологической акции. На семь дней парк «Кашкадан» стал местом притяжения всех, кому неравнодушна судьба окружающей среды. Многие участники просто приносят залежавшиеся дома батарейки. Но есть и те, кто заранее готовился к акции.
Акция проводится в Уфе уже в пятый раз. За четыре предыдущих года удалось собрать более десяти с половиной тонн старых элементов питания. Полученные батарейки отправляются в Ярославль на переработку.
Контейнер для сбора будет находиться около сцены в парке «Кашкадан» всю неделю. Те, кто хочет принять участие в конкурсе по весу, могут посетить пункт приёма в будние дни с 12:00 до 16:00. Итоги акции подведут до конца августа.