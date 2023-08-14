Дельтапланеристы из Башкирии заняли второе место на Кубке России по спорту сверхлёгкой авиации

На состязания в Ставропольский край приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Волгоградской, Тульской, Свердловской, Ростовской областей, Ставропольского края и Республики Башкортостан. Дельтапланеристы соревновались в мастерстве безмоторного парящего полёта – это преодоление маршрутной дистанции, используя только атмосферные восходящие потоки.