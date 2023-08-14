В Уфе рассказали об этапах строительства транспортной развязки в Зинино

В башкирской столице рассказали, когда запустят транспортную развязку в Зинино. Об этом сообщает администрация Уфы.

По словам заместителя начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Евгения Кулешова, уже на 98% завершили отсыпку земляного полотна подходов, уложено три слоя асфальтного покрытия со стороны города, а также построена ливневая канализация. В настоящее время строители работают над гидроизоляцией.