В Уфе до 30 августа ограничат движение по улице Заки Валиди

В башкирской столице до конца августа перекроют движение по улице Заки Валиди. Об этом сообщает городская администрация. 

Фото №1 - В Уфе до 30 августа ограничат движение по улице Заки Валиди

По информации МУП УИС, причина ограничения транспорта в строительстве тепловой сети. В служб пояснили, что будет перекрыто движение по трем полосам четной стороны улицы от пешеходного перехода. 

Ограничение протянется до улицы Гоголя. Также ограничат две полосы по четной стороне улицы Генерал-губернатора Перовского. Администрация города просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут поездок. 

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