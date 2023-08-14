В Уфе до 30 августа ограничат движение по улице Заки Валиди

В башкирской столице до конца августа перекроют движение по улице Заки Валиди. Об этом сообщает городская администрация.
По информации МУП УИС, причина ограничения транспорта в строительстве тепловой сети. В служб пояснили, что будет перекрыто движение по трем полосам четной стороны улицы от пешеходного перехода.
Ограничение протянется до улицы Гоголя. Также ограничат две полосы по четной стороне улицы Генерал-губернатора Перовского. Администрация города просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут поездок.