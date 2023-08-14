В Башкирии на территории озера Талкас собрали 150 мешков мусора

В Баймакском районе Башкирии прошел субботник на территории озера Талкас. О проведенных работах рассказали в пресс-службе Министерства экологии республики. Ранее местные жители жаловались на загрязнение территории и на то, что именно там заразились гельминтами.

В рамках акции «Вода России» в уборке мусора приняли участие более 100 человек. Также в субботнике приняли участие депутат Госдумы Зариф Байгускаров, сотрудники МЧС и представители администрации Баймакского района. Всего на территории было собрано 150 мешков мусора, а водолазам удалось очистить около 10 тысяч квадратных метров дна озера Талкас.