В Башкирии на территории озера Талкас собрали 150 мешков мусора

В Баймакском районе Башкирии прошел субботник на территории озера Талкас. О проведенных работах рассказали в пресс-службе Министерства экологии республики. Ранее местные жители жаловались на загрязнение территории и на то, что именно там заразились гельминтами.
В рамках акции «Вода России» в уборке мусора приняли участие более 100 человек. Также в субботнике приняли участие депутат Госдумы Зариф Байгускаров, сотрудники МЧС и представители администрации Баймакского района. Всего на территории было собрано 150 мешков мусора, а водолазам удалось очистить около 10 тысяч квадратных метров дна озера Талкас.
– Мероприятие еще раз продемонстрировало, что у нас в республике живут отзывчивые и неравнодушные люди, любящие свой родной край. Благодарю каждого за участие, – рассказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Данил Шарафутдинов.