Радий Хабиров поделился впечатлениями о военно-техническом форуме «Армия-2023»

Радий Хабиров посетил главную выставку страны. Сегодня в Подмосковье, в центре «Патриот», начал свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2023». На главной выставочной площадке Минобороны отечественные и зарубежные предприятия представят десятки тысяч различных образцов вооружения и техники.
География форума с каждым годом расширяется. Участников экспозиции в этом году в два раза больше, чем в прошлом – это 76 иностранных делегаций. Башкортостан представляют 13 компаний оборонно-промышленного комплекса. Радий Хабиров, в частности, посетил стенд стерлитамакского концерна «Инмаш». Компания – единственный в стране производитель шарико-винтовых передач для авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности. Продукция дает и возможность модернизировать станки, в том числе зарубежного производства.
Радий Хабиров почтил память Героев России Максима Серафимова и Игоря Насибуллина. Уроженцы республики получили высшую награду страны посмертно, проявив исключительную стойкость в бою. Их фотографии выставлены в самом центре парка «Патриот». На выставке Радий Хабиров встретил бойцов из Башкортостана, которые сейчас принимают участие в СВО.
Радий Хабиров также принял участие в церемонии открытия форума «Армия-2023». Видеоприветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что мероприятие заслужило высокий авторитет и признание, стало одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения. Форум также внёс серьёзный вклад в развитие сотрудничества России с зарубежными странами. Так, только в этом году планируется подписать соглашения на 400 млрд рублей.