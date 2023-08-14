Радий Хабиров поделился впечатлениями о военно-техническом форуме «Армия-2023»

Радий Хабиров посетил главную выставку страны. Сегодня в Подмосковье, в центре «Патриот», начал свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2023». На главной выставочной площадке Минобороны отечественные и зарубежные предприятия представят десятки тысяч различных образцов вооружения и техники.

География форума с каждым годом расширяется. Участников экспозиции в этом году в два раза больше, чем в прошлом – это 76 иностранных делегаций. Башкортостан представляют 13 компаний оборонно-промышленного комплекса. Радий Хабиров, в частности, посетил стенд стерлитамакского концерна «Инмаш». Компания – единственный в стране производитель шарико-винтовых передач для авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности. Продукция дает и возможность модернизировать станки, в том числе зарубежного производства.

Это одно из ярких событий в сфере научно-технического сотрудничества, оборонной промышленности. Нам было интересно посмотреть, потому что, наверное, во многих технических изделиях есть элементы, которые сделаны в Башкортостане. Особенно то, что касается авиации. И, конечно, это возможность пообщаться с руководством Минобороны России. Обсудили вопросы, которые касались помощи нашим воинам – участникам специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров почтил память Героев России Максима Серафимова и Игоря Насибуллина. Уроженцы республики получили высшую награду страны посмертно, проявив исключительную стойкость в бою. Их фотографии выставлены в самом центре парка «Патриот». На выставке Радий Хабиров встретил бойцов из Башкортостана, которые сейчас принимают участие в СВО.

Позывной «Че Гевара» уже многие годы проводит на территории ДНР. Не раз награждён, ранен. Очень правильно сделали, что с передовой их сюда вывезли, чтобы они посмотрели технику. Думаю, что это им очень интересно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также принял участие в церемонии открытия форума «Армия-2023». Видеоприветствие участникам направил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что мероприятие заслужило высокий авторитет и признание, стало одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения. Форум также внёс серьёзный вклад в развитие сотрудничества России с зарубежными странами. Так, только в этом году планируется подписать соглашения на 400 млрд рублей.

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