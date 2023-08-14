Радий Хабиров поделился впечатлениями о военно-техническом форуме «Армия-2023»

Это одно из ярких событий в сфере научно-технического сотрудничества, оборонной промышленности. Нам было интересно посмотреть, потому что, наверное, во многих технических изделиях есть элементы, которые сделаны в Башкортостане. Особенно то, что касается авиации. И, конечно, это возможность пообщаться с руководством Минобороны России. Обсудили вопросы, которые касались помощи нашим воинам – участникам специальной военной операции.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан