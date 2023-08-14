В Туймазах ковид-госпиталь перешёл на многопрофильный формат работы

Теперь клинико-диагностический инфекционный центр лечит пациентов не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими инфекционными заболеваниями. Лечение могут получить пациенты с диагнозами «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом», «острая вирусная инфекция», «пневмония», «кишечная инфекция», «гепатит», «болезнь Лайма» и другими. Есть палаты хирургического, кардиологического и неврологического профиля с пневмониями, а также отдельно для детей.

Ковидный спад. По сравнению с прошлым годом число зараженных пациентов стало меньше. В связи с этим Туймазинский ковид-госпиталь перепрофилировался в клинико-диагностический инфекционный центр. Сейчас в ковид-отделении находится 21 пациент. Некоторые из них лежат уже во второй раз.

Помимо «красной зоны», в здании центра расположились приемные покои, лаборатории, реанимационные, педиатрические, терапевтические и инфекционные. Медицинскую помощь могут получить и дети. Так, в соматическом инфекционном отделении четвертый день лечение проходит маленький Марк. В пятницу у малыша поднялась температура. Мама мальчика вызвала скорую, и их сразу увезли в клинику. Врачи сделали уколы и поставили капельницу. Мама с малышом надеются, что в скором времени они пойдут домой уже здоровыми.

На данный момент в соматическом детском отделении лечение проходят 24 ребёнка. Раньше их всех отправили бы в центральную районную больницу, но из-за её аварийного состояния всех врачей перевели в КДИЦ. И теперь в хороших условиях медики выполняют свою работу, а пациенты проходят лечение. Теперь комфорт есть для всех.

Также есть детское инфекционное отделение, где лечатся 29 пациентов. Туда в основном попадают дети с пневмонией и ангиной. У маленького Султана кишечная инфекция, его привезли в центр пять дней назад. Он прошёл все обследования, сдал необходимые анализы и уже с новыми силами собирается домой.

С начала года заболевших стало меньше, в основном попадают с детьми. Сейчас в центр в день могут обратиться не более 2-3 пациентов.