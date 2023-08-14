Известно, когда состоится техническое открытие путепровода около Зинино в Уфе

Движение по транспортной развязке в населенном пункте Зинино запустят в начале сентября. Речь идёт о техническом открытии строящегося объекта. Работы уже на стадии завершения, на самом путепроводе остаётся уложить асфальт.

Отсыпка земляного полотна завершена на 98 процентов, практически готов и сам путепровод. Мостостроители проводят работы по гидроизоляции бетонных сооружений. Ближе к концу недели должны приступить к асфальтированию развязки. Параллельно продолжаются работы и на подходах к транспортной развязке. Со стороны города уже уложено три слоя асфальта. Завершено также устройство бордюров. Сейчас строители монтируют освещение и оборудуют ливневую канализацию.

Транспортная развязка в Зинино возводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость объекта – один миллиард 387 миллионов рублей. В среднем за сутки здесь будет проезжать порядка 50 тысяч автомобилей, по крайне мере, столько транспорта ежедневно проходит по существующему железнодорожному переезду.