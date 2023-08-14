На создание экспозиций в музее Шаляпина из бюджета Башкирии выделено 37 млн руб.

На создание экспозиций в музее имени Федора Шаляпина из республиканской казны выделено 37 миллионов рублей. Выставка разместится в здании по улице Свердлова, рядом с Музеем полярников. На сегодняшний день собрано более 400 экспонатов, связанных с жизнью певца и в целом относящихся к эпохе XIX века. Концепция проекта подразумевает знакомство горожан и туристов с историей становления артиста с момента прибытия в Башкирию до мировой славы.

Настоящий граммофон XIX века и пластинка с композициями Федора Шаляпина. Экспонаты были выкуплены в разных городах у коллекционеров. Уникальные объекты пока не под витриной, но бережно хранятся в квартире председателя уфимского отделения межрегионального Шаляпинского центра. Копии и оригиналы афиш, фотографии и личные вещи великого баса – собирались предметы буквально по крупицам более 30 лет.

В квартире Елены Замрий хранится только малая часть коллекции. На сегодняшний день насчитывается более 400 экспонатов, посвященных жизни певца и музыкантам Уфы XIX века.

А это уже здание, которое будет хранить экспонаты. Дом по адресу Свердлова, 86 принадлежал купцам Соловьевым. Именно здесь разместится музей музыки имени Шаляпина. Концепция проекта – это история становления оперного певца. Уфа – город, в котором в 1890 году дебютировал артист. И каждый зал будет посвящен отдельному периоду: приезду Шаляпина в Уфу, его пребыванию здесь, покорению мировых сцен. А еще будет отдельная площадка, посвященная музыкальной Уфе той эпохи. На создание экспозиции было выделено 37 миллионов рублей. Это будет современный музей с интерактивными элементами.