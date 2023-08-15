Ушел из жизни хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров

Накануне не стало нападающего команды «Салавата Юлаева» 21-летнего хоккеиста Родиона Амирова. Информация об этом появилась в телеграм-канале ХК «Салават Юлаев».

В официальном релизе сообщается, что Родион в течение длительного времени боролся с серьезным заболеванием. Несмотря на все трудности, он всегда оставался частью хоккейной семьи. Он всегда поддерживал связь с командой, звонил и поздравлял после побед и разделял с ребятами радости и неудачи.

Ранее стало известно, что у Родиона Амирова, нападающего «Торонто Мэйпл Лифс», игрока уфимской команды «Салават Юлаев», была обнаружена опухоль головного мозга. Этот диагноз был подтвержден в процессе медицинского обследования.

В 2021 году Родион Амиров Родион вместе с родителями уехал на лечение в Германию. Он рассказывал своим товарищам по команде о том, что проходит необходимые медицинские процедуры, тренируется на земле, и три раза в неделю выходит на лед.

Редакция bash.news выражает соболезнования родным и близким спортсмена.