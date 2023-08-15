В Уфе дачникам предоставили новые площадки для торговли

В Уфе появились новые специально оборудованные торговые точки для продажи садоводами собственного урожая с дачных участков, сообщает администрация столицы.

Новые площадки установлены в Уфе на улицах Айской неподалеку от дома № 64 и Менделеева возле дома № 177. Места для торговли организованы по поручению руководства республики. Арендная плата за использование этих площадок не взимается.

Нередки случаи, когда на этих торговых точках свою продукцию размещают предприниматели, которые занимаются уличной торговлей на профессиональной основе. В этой связи в официальном сообщении мэрии просят проявлять уважение к садоводам и не занимать те места, которые предназначены специально для них.

По всем вопросам садоводы могут обратиться по номеру телефона отдела координации торговли, общественного питания и услуг администрации Советского района Уфы: (347) 273-33-20.