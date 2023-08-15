В Башкирии на форуме «Технопром-2023» представят концепцию научных детских площадок

На такой площадке дети дошкольного возраста могут получить первые знания о науке и погрузиться в атмосферу великих открытий при помощи дополненной реальности. Кроме всего прочего, площадки имеют краеведческое направление и функцию патриотического воспитания. Разработчики получили грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей на реализацию идеи.