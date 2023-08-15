Уфимские спасатели помогли мужчине, который ночью сплавлялся на сапборде

В минувшее воскресенье сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы пришли на помощь мужчине, 1975 года рождения. Он решил сплавляться на сапборде из микрорайона Сипайлово до Монумента Дружбы. Однако он слишком поздно вышел на маршрут, и оказался на середине пути уже в полной темноте. Мужчина испугался, стал грести против течения, пытаясь вернуться обратно, но быстро устал и сдался.
Тогда он принял решение обратиться за помощью. Сотрудники спасательной службы отправились к его местоположению и нашли мужчину. Его эвакуировали на спасательный катер. Мужчина сильно промок и замерз. Спасатели оказали ему первую помощь и доставили домой.
В Управлении гражданской защиты Уфы напоминают о необходимости соблюдения мер предосторожности при катании на сапбордах: надевайте спасательные жилеты перед выходом на маршрут, проинформируйте близких о точках остановки на маршруте и ориентировочное время возвращения, не используйте сапборды и другие плавательные средства в ночное время.