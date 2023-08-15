Радий Хабиров принес соболезнования братскому народу Дагестана

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свои глубокие соболезнования народу Дагестана в связи с трагическими событиями в Махачкале, в результате которых погибли 27 человек.

Руководитель республики заявил, что наш народ разделяет боль братского народа. Кроме того, Радий Хабиров пригласил семьи пострадавших в Башкирию, где им будет предоставлена необходимая медицинская и санаторная помощь.

Также Глава региона поручил соответствующим службам и структурам незамедлительно приступить к проверке всех автозаправочных станций в республике на их соответствие требованиям безопасности. Проверят и правила хранения топлива.