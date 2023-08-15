В Башкирии врачам полагаются выплаты в размере 3 миллионов рублей по новой госпрограмме

Министерство здравоохранения Башкирии приступило к реализации новой региональной программы по привлечению высококвалифицированных специалистов в небольшие медицинские организации. В соответствии с положениями этой программы врачи имеют возможность получить компенсационное пособие в размере 3 млн рублей.

По информации пресс-службы ведомства, врачи-терапевты, участковые терапевты, педиатры, участковые педиатры, а также врачи общей практики, которые пришли работать в медицинские организации с численностью прикрепленных пациентов менее 25 тысяч человек, могут претендовать на денежное пособие по данной программе.

При этом кандидаты должны быть гражданами России, не иметь неисполненных обязательств по контракту о целевом обучении. Кроме того, у специалиста не должно быть реализовано право на получение подобного пособия по ранее заключенным договорам с Минздравом Башкирии.

Размер пособия составляет три миллиона рублей, и оно будет выплачиваться в течение трех лет с момента заключения договора. Врач, подписавший договор о получении пособия, обязан отработать на выбранной должности в течение пяти лет.