Башкирия в рейтинге по числу серьезных ДТП заняла 21 место

Одно из федеральных информационных агентств провело анализ статистики аварий с пострадавшими в различных регионах России. Оценка основана на количестве таких ДТП за период с января по июнь текущего года на каждые 100 тысяч автотранспортных единиц (автобусы, грузовики и легковые автомобили). В рейтинг также вошли показатели изменения динамики аварий с пострадавшими и количество пострадавших (включая погибших и раненых) на каждые 100 тысяч жителей региона.

На первом месте в лонг-листе расположилась Чеченская Республика, где зафиксировано 13,8 ДТП с пострадавшими на каждые 100 тысяч автотранспортных единиц (-5,1% по сравнению с предыдущим годом). Количество погибших и раненых на каждые 100 тысяч жителей составило 6,5.

Также в тройке лидеров находятся Томская область, где зафиксировано 39,8 аварий

(-13,4%; 20,5), и Ямало-Ненецкий автономный округ с 41,5 ДТП (-5,3%; 28,1 пострадавших на каждые 100 тысяч жителей).

Башкирия заняла 21-ю строчку рейтинга: с января по июнь в регионе произошло 83,7 ДТП на каждые 100 тысяч автотранспортных единиц, что на 8,7% больше, чем в предыдущем году. Количество погибших и раненых на 100 тысяч жителей составило 47,9.

Самая высокая аварийность в Республике Тыва, где количество ДТП с пострадавшими достигло 315,6 (+30,9%; 107 пострадавших на каждые 100 тысяч жителей).