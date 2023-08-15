В Уфе врачи РКЦ спасли жизни беременной женщины и ее будущего ребенка

В августе жительница Салаватского района обратилась к своему районному врачу-кардиологу и пожаловалась на одышку. Врачи диагностировали тромбоз протеза клапана сердца. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Десять лет назад этой пациентке уже делали протезирование митрального клапана, после чего она успешно родила первого малыша. Однако во время второй беременности у нее начал развиваться тромбоз.

Консультации по «сложной» пациентке проводились с привлечением экспертов Центра управления сердечно-сосудистыми рисками. По итогам консилиума было принято решение о срочной госпитализации женщины в кардиоцентр. В этот же день она была доставлена в Уфу, где под руководством опытного кардиохирурга Андрея Коляскина беременной женщине сделали операцию.

За 3,5 часа врачи удалили тромбы из сердечного клапана и восстановили его функцию. Благодаря опыту специалистов операция прошла успешно, беременность сохранена.

На данный момент самочувствие пациентки и ее будущего малыша стабильное.