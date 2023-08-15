В Уфе врачи РКЦ спасли жизни беременной женщины и ее будущего ребенка

В августе жительница Салаватского района обратилась к своему районному врачу-кардиологу и пожаловалась на одышку. Врачи диагностировали тромбоз протеза клапана сердца. Об этом в своих социальных сетях сообщает глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

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Десять лет назад этой пациентке уже делали протезирование митрального клапана, после чего она успешно родила первого малыша. Однако во время второй беременности у нее начал развиваться тромбоз.

Консультации по «сложной» пациентке проводились с привлечением экспертов Центра управления сердечно-сосудистыми рисками. По итогам консилиума было принято решение о срочной госпитализации женщины в кардиоцентр. В этот же день она была доставлена в Уфу, где под руководством опытного кардиохирурга Андрея Коляскина беременной женщине сделали операцию.

За 3,5 часа врачи удалили тромбы из сердечного клапана и восстановили его функцию. Благодаря опыту специалистов операция прошла успешно, беременность сохранена.

На данный момент самочувствие пациентки и ее будущего малыша стабильное.

Фото: телеграм-канал Айрата Рахматуллина

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