В Башкирии из-за детской шалости многодетная семья осталась без места жительства

14 августа в Учалинском районе произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксировали в деревне Каипкулово.

Фото №1 - В Башкирии из-за детской шалости многодетная семья осталась без места жительства

На улице Шагар огнём охватило бревенчатый дом, сарай, баню и навес. На место происшествия прибыли экстренные службы, а также силы и средства МЧС региона и добровольной пожарной охраны района.

Огонь удалось ликвидировать, однако дом теперь не пригоден для жилья. Ранее в нём жила многодетная семья с шестью маленькими детьми. К счастью, из них никто не пострадал. Теперь погорельцы будут жить у родственников.

Фото: МЧС по РБ. 

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