Радий Хабиров рассказал о школьнике из Уфы, который реализовал проект на 1 миллион рублей

Глава Башкирии в своем телеграм-канале рассказал об Арсении Гайнуллине – школьнике из Уфы, который поразил его своим мировоззрением и амбициями.

Радий Хабиров сообщил, что недавно Арсений представил свой уникальный проект на федеральном уровне – программу о путешествиях по Приволжскому федеральному округу глазами детей.

В 2022 году Арсений победил на первом Международном детском форуме, и получил 1 млн рублей за свой проект под названием «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье». И теперь он рассказывает другим о том, что его вдохновляет.

По мнению Главы Башкирии, это ценный опыт, которым Арсений делится с другими. Он пожелал школьнику дальнейших свершений и побед.