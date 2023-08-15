Премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров встретился с послом Казахстана

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным. Члены правительства находятся там с рабочим визитом. Обе республики связывают тесное взаимодействие в разных сферах. Немаловажную роль играют общие корни народов, схожая культура и родственные языки.

Андрей Назаров подчеркнул, что в основе башкирского экспорта – поставки продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сырья, минеральной продукции, а также древесины и целлюлозно-бумажных изделий. Импорт представлен поставками продовольственных товаров, продукции химической и машиностроительной промышленности. В планах – открытие дополнительных прямых авиарейсов и партнёрство в области промышленности и нефтегазового сектора.