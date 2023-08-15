Глава Башкирии заявил о создании Дирекции по развитию отрасли беспилотных авиасистем

В Башкирии заработает Дирекция по развитию беспилотных авиационных систем. Это решение было принято на фоне успешного выступления региона на мероприятии «Архипелаг 2023», где Башкирия получила гран-при.

Фото №1 - Глава Башкирии заявил о создании Дирекции по развитию отрасли беспилотных авиасистем

Руководство Дирекцией будет возложено на Александра Шельдяева, министра промышленности, энергетики и инноваций региона. По словам Радия Хабирова, главной задачей новой структуры станет объединение всех аспектов, связанных с беспилотными авиационными системами, под единое руководство. Президент республики поручил разработать соответствующий указ к 4 сентября текущего года.

Глава республики отметил, что тема беспилотной авиации, возможно, станет будущим экономики и страны в целом. Это касается не только военной сферы, но и гражданского пользования.

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