В одном из районов Башкирии археологи ведут раскопки

Курганы без скелетов раскапывают в Бураевском районе. Археологи ведут исследование Бустанаевского могильника эпохи раннего Средневековья. По словам учёных, органика не сохранилась из-за особенностей почвы. Найдено множество керамической посуды, части украшений.

Бронзовая лошадь как символ кочевого образа жизни могла быть украшением головного убора. Рядом нашли другие элементы предмета гардероба. Находки делают во время раскопок курганов Бустанаевского могильника. В Бураевском районе археологи и волонтёры развернули палаточный городок.

С узорами или без, керамика характерна для подземной жизни Башкортостана. Предметы быта и украшения покрылись слоями столетий. Предположительно, археологическим находкам полторы тысячи лет. А вот кости в могильнике не сохранились.

Найденные предметы отправят на экспертизу в Татарстан. Определят возраст с точностью до 25 лет – скрупулёзно, если мыслить в масштабе тысячелетий.

Работы начинаются ранней весной и заканчиваются только после первого снега. Археологические знания тут взамен на физический труд получают студенты.

Найти прошлое в будущем сезоне приглашают волонтёров. Как правило, приезжают те, кто неравнодушен к истории. Например, как экскурсовод музея археологии и этнографии.