В Башкирии в 2023 году реализуют 708 проектов по программе поддержки местных инициатив

Это благоустройство придомовых территорий, спортивных и детских площадок, а в некоторых районах республики – ремонт крыши или утепление окон в школах. Так, в Дёмском районе столицы региона приведут в порядок помещения в доме творчества и дорогу.

Юным интеллектуалам уже в сентябре предстоит начать занятия в обновлённом помещении Дворца творчества «Орион». За две с половиной недели отремонтируют стены, полы и потолки, обновят электропроводку, заменят окна и двери – всё это реализовали благодаря программе поддержки местных инициатив. На работы ушёл почти миллион рублей. 10% от этой суммы собрали местные жители, часть выделили спонсоры. Остальные средства – из городского и республиканского бюджетов.

Поддержали инициативу местных жителей и по улице Грозненской. На дворовой территории в непогоду лужи разрастались до таких размеров, что их было невозможно обойти.

Присоединиться к программе поддержки местных инициатив могут активисты со всей республики. Проект позволяет решить отдельные социальные вопросы местного уровня путём софинансирования. Республика, город, спонсоры и обычные жители могут скинуться, добрав недостающую сумму на реализацию идеи.