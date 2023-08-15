«Ущерб дорогам страшный!»: Радий Хабиров поручил усилить контроль за большегрузами

Радий Хабиров выразил недовольство по поводу большегрузных автомобилей, подчеркнув, что они наносят серьезный ущерб дорожному покрытию. В частности, он указал на негативное воздействие транспортных средств в районах республики, где осуществляется добыча песка.

В их числе: Иглинский, Уфимский, Кармаскалинский и Архангельский районы. Более того, по словам Главы региона, водители большегрузов обходят контроль на весовых станциях, заклеивая номерные знаки.

В настоящее время в Башкирии функционируют 13 станций весового контроля.

В ближайшее время планируется открытие еще трех. Положительным моментом, по мнению Радия Хабирова, стало поступление дополнительных средств в бюджет – 200 млн рублей. При этом сумма штрафов составила 1,5 млрд рублей.