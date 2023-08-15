Просьба не паниковать при виде задымления из-за сжигания зараженной птицы – МЧС по Башкирии

Как известно, на птицефабрике, расположенной в селе Авдон Уфимского района, был выявлен птичий грипп, и в настоящее время ведутся работы по уничтожению поголовья. МЧС по Башкирии обратилось к жителям республики с призывом сохранять спокойствие.

В официальном обращении ведомства сообщается, что в целях обеспечения безопасности в процессе уничтожения зараженной птицы предприняты все необходимые меры. Здесь организован круглосуточный надзор личного состава и пожарно-спасательной техники. Местных жителей и участников дорожного движения по федеральной трассе М-5 просят не пугаться при виде задымления. Ситуация находится под постоянным контролем со стороны МЧС по республике.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о введении карантинного режима в Уфимском районе. В документе указано, что «Птицефабрика «Башкирская», расположенная в селе Авдон, признана очагом высокопатогенного птичьего гриппа.