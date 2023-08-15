В Уфе начались работы по благоустройству парка имени Калинина

В башкирской столице стартовали работы по благоустройству парка имени Калинина. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Уфы Ратмир Мавлиев. В настоящее время в парке активно ведутся подготовительные мероприятия.

В рамках проекта предполагается установить новое наружное освещение, разместить урны, комфортные скамейки и проложить более 2,7 километра асфальтового покрытия. В долгосрочной перспективе также планируется расширить парковую территорию, куда войдут зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.

Как известно, парк имени Калинина является ключевым звеном «Уфимского ожерелья». В ходе одной из рабочих поездок Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сохранить природную зелень в этой зоне отдыха.