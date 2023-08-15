В Уфе увеличится количество маршрутов общественного транспорта

Глава администрации столицы подписал документ об увеличении городской маршрутной сети общественного транспорта на 17%. Данная мера призвана обеспечить более комфортное перемещение жителей новых районов города и оптимизировать действующую транспортную сеть.

В обновленную маршрутную сеть войдут 130 муниципальных маршрутов, включая 101 маршрут автомобильного транспорта. Из них 36 маршрутов будут работать по регулируемым тарифам и 65 маршрутов с нерегулируемыми тарифами.