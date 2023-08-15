Уфе добавят восемь новых автобусных маршрутов

По Уфе и пригородам будут курсировать восемь новых автобусных маршрутов, которые соединят центральные районы города и пригороды.
Маршруты будут следовать по следующим направлениям: маршрут №45 от остановки «Спортивная» до «Южного кладбища», маршрут №65 от «Узловой автобазы» до «Больницы 21». Маршрут №80 будет следовать от деревни Елкибаево с заездом в Федоровку, затем поедет до «Торгового комплекса «Центральный» и конечная остановка «Южный автовокзал». Маршрут №85 поедет от Жилино до Больницы 21.
Новые направления также включают маршруты: №238 от микрорайона «Молодёжный» до «Торгового комплекса «Центральный»», маршрут №250 от Южного автовокзала до Роддома №4, маршрут №273 от Уфимского ДОКа до Торгово-сервисного комплекса «Пушкинский», маршрут №293, следующий от «Никольского» через Староалександровку и до Колхозного рынка.