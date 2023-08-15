Уфе добавят восемь новых автобусных маршрутов

По Уфе и пригородам будут курсировать восемь новых автобусных маршрутов, которые соединят центральные районы города и пригороды.

Маршруты будут следовать по следующим направлениям: маршрут №45 от остановки «Спортивная» до «Южного кладбища», маршрут №65 от «Узловой автобазы» до «Больницы 21». Маршрут №80 будет следовать от деревни Елкибаево с заездом в Федоровку, затем поедет до «Торгового комплекса «Центральный» и конечная остановка «Южный автовокзал». Маршрут №85 поедет от Жилино до Больницы 21.