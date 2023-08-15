Опыт Башкирии в придорожном сервисе будет применён в других регионах

На Алтае 28 июля прошло совещание, которое было посвящено вопросу развития сферы туризма и индустрии гостеприимства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил министерству транспорта и министерству экономического развития обеспечить подготовку рекомендаций для регионов по развитию зон придорожного сервиса, основываясь на опыте Башкирии.
Михаил Мишустин ознакомился с концепцией придорожного сервиса на презентации проектов развития внутреннего туризма перед проведением совещания. Заседание, посвященное развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства, прошло в горнолыжном комплексе «Манжерок» на Алтае в рамках рабочего визитам председателя правительства России в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.
Председатель правительства России озвучил основные векторы, по которым должно идти развитие туристической отрасли. Среди основных тем, которые обсудили участники совещания, — повышение качества и доступности туристических услуг, модернизация инфраструктуры, инструменты поддержки туристических проектов, разработка и реализация новых инициатив.