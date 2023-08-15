Опыт Башкирии в придорожном сервисе будет применён в других регионах

Михаил Мишустин ознакомился с концепцией придорожного сервиса на презентации проектов развития внутреннего туризма перед проведением совещания. Заседание, посвященное развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства, прошло в горнолыжном комплексе «Манжерок» на Алтае в рамках рабочего визитам председателя правительства России в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа.