Житель Башкирии брызнул в соседа серной кислотой

В Краснокамском районе перед судом предстал житель города Агидель. Мужчину обвинили в причинении вреда своему соседу по коммунальной квартире.

Как сообщили в прокуратуре региона, в марте этого года между соседями вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина брызнул в оппонента жидкостью с серной кислотой.