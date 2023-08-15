Житель Башкирии брызнул в соседа серной кислотой

В Краснокамском районе перед судом предстал житель города Агидель. Мужчину обвинили в причинении вреда своему соседу по коммунальной квартире.
Как сообщили в прокуратуре региона, в марте этого года между соседями вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина брызнул в оппонента жидкостью с серной кислотой.
Потерпевший получил ожоги I-II степени различных частей тела. Его здоровью был причинен легкий вред. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 3 месяца.