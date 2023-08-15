В Башкирии общая стоимость арестованного за долги по налогам имущества составила 1,7 млрд рублей

С начала текущего года в Башкирии принимаются меры принудительного взыскания задолженности по налогам в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Всего за этот период было арестовано 3,5 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества, общая стоимость которых составила 1,7 млрд рублей, информирует УФНС России по республике.

В ходе последнего рейдового мероприятия пять автомобилей были изъяты и помещены на специализированную автостоянку. Задолженность владельцев перед бюджетом превышала 1,5 млн рублей. Машины должников были обнаружены с помощью анализа автомобильных номеров в потоке транспорта.