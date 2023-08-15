В Башкирии директор колледжа подозревается в выплате стипендии несуществующим студентам

В Дуванском районе Башкирии директора многопрофильного колледжа подозревают в злоупотреблении своими полномочиями и подделке официальных документов. Об этом сообщает следственный комитет по республике.

По предварительным данным, в период с 2020 по 2022 год для достижения заданных планов приема студентов в колледж он подстрекал подчиненных создавать фальшивые приказы о зачислении на обучение по программе «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

На «роли» студентов директор определил преподавателей, завуча и их знакомых. В целях искусственного повышения показателей и поощрения подчиненных он давал указание выплачивать стипендии этим псевдостудентам. В результате, общая сумма выплат составила более 425 тысяч рублей.