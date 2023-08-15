В Башкирии сотрудники ГИБДД с помощью системы «Паутина» вычислили угонщика машины

В Давлекановском районе инспекторы госавтоинспекции догнали похитителя автомобиля прямо на трассе. Владелец транспортного средства обратился к полицейским из-за пропажи своего ВАЗа одиннадцатой модели.

Машину, припаркованную у дома, угнали ночью. Госавтоинспекторы при помощи системы «Паутина» вычислили, что автомобиль передвигается уже в Аургазинском районе. Злоумышленника инспекторы ДПС задержали утром прямо на трассе. За рулем находился нетрезвый 46-летний житель Альшеевского района. Сам автомобиль был поврежден – разбито заднее стекло, вскрыт замок зажигания. Возбуждено уголовное дело.