В Башкирии с апреля 2022 года приняли более 1,5 тыс. переселенцев

С апреля 2022 года Башкортостан принял более полутора тысяч переселенцев. По всей республике для них развернуто четыре пункта временного размещения. Там гражданам помогают встать на ноги, трудоустроиться и обрести настоящий дом.
Харьковские обживают свой новый дом в деревне Бурцево Уфимского района. Глава семейства Вадим настраивает технику, жена Александра разбирает вещи, помогает родителям маленький Гера. Но этой идиллии предшествовали девять лет гнёта и страха. Полгода назад семья перебралась в Уфу из Донецка.
Изначально семья ехала в Томск. В дороге им пришлось пережить непростые моменты – проблемы со здоровьем: семья попала в серьёзную аварию недалеко от Уфы. После чего они и решили остаться в башкирской столице. Их сразу разместили в пункте временного размещения. Позже на материнский капитал и льготы для многодетных они взяли ипотеку. Глава семейства устроился на работу, а старшие дети поступили в учебные заведения. Но забыть ужасы войны они смогут ещё не скоро.
Башкортостан стал новым домом для более полутора тысяч переселенцев. Республика принимает граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины с апреля прошлого года.
Более половины новоприбывших уже обзавелись российскими паспортами. Республика также помогает оформить им другие необходимые документы, устроиться на работу, учёбу или в детский сад. Еженедельно в пунктах временного размещения проводят культурно-массовые мероприятия. Эти меры не смогут заставить семьи забыть всё, через что они прошли. Но совершенно точно позволят им начать жизнь заново. А таким малышам, как Гера Харьковский – провести своё детство под мирным небом.