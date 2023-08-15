В Башкирии с апреля 2022 года приняли более 1,5 тыс. переселенцев

С апреля 2022 года Башкортостан принял более полутора тысяч переселенцев. По всей республике для них развернуто четыре пункта временного размещения. Там гражданам помогают встать на ноги, трудоустроиться и обрести настоящий дом.

Харьковские обживают свой новый дом в деревне Бурцево Уфимского района. Глава семейства Вадим настраивает технику, жена Александра разбирает вещи, помогает родителям маленький Гера. Но этой идиллии предшествовали девять лет гнёта и страха. Полгода назад семья перебралась в Уфу из Донецка.

Мы решили оттуда уехать, потому что у нас маленький ребёнок. Он начал реагировать уже на звуки, взрывы. И находиться в этом всем более девяти лет было очень сложно. Вадим Харьковский

Изначально семья ехала в Томск. В дороге им пришлось пережить непростые моменты – проблемы со здоровьем: семья попала в серьёзную аварию недалеко от Уфы. После чего они и решили остаться в башкирской столице. Их сразу разместили в пункте временного размещения. Позже на материнский капитал и льготы для многодетных они взяли ипотеку. Глава семейства устроился на работу, а старшие дети поступили в учебные заведения. Но забыть ужасы войны они смогут ещё не скоро.

К сожалению, это реальность, когда погибают дети, мирные люди. Мы не ходили с оружием: моя семья вообще очень миролюбивая, мы не ссоримся с людьми. Но нас обстреливали. Мы потеряли два дома и две машины. Александра Харьковская

Башкортостан стал новым домом для более полутора тысяч переселенцев. Республика принимает граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Украины с апреля прошлого года.

В настоящее время в республике находится 1300 граждан из вышеперечисленных территорий, 560 из которых проживают в четырёх ПВР. Два из них находятся в Уфе, по одному – в Туймазах и Стерлитамаке. Роза Кузьменко, пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан