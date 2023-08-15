Ученые нашли на дне Тихого океана новую экосистему

Исследователи обнаружили на дне Тихого океана неизвестную экосистему. Ученые из Института океана имени Шмидта перевернули плиты вулканической коры.
При исследовании дна океана ученые в буквальном смысле сняли оболочку и нашли экосистему червей, улиток и бактерий, которые живут не за счет солнечного света, а за счет самих минералов глубины. Особенно интересными для ученых оказались трубчатые черви, которые имеют способность путешествовать под морским дном через вулканические жидкости.
Находка может объяснить, почему вокруг вулканических трещин не встречаются детеныши червей. Ученые предполагают, что большинство может созревать под поверхностью.