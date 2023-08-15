Ученые нашли на дне Тихого океана новую экосистему

При исследовании дна океана ученые в буквальном смысле сняли оболочку и нашли экосистему червей, улиток и бактерий, которые живут не за счет солнечного света, а за счет самих минералов глубины. Особенно интересными для ученых оказались трубчатые черви, которые имеют способность путешествовать под морским дном через вулканические жидкости.