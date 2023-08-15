Роскосмос получил первые данные станции «Луна-25»

Роскосмос получил первые данные с приборов станции "Луна-25". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня были проведены первые включения комплекса научной аппаратуры, разработанного Институтом космических исследований Российской академии наук, в условиях космического полета. Служебная телеметрическая информация со всех приборов показала их штатное функционирование", - рассказали в Роскосмосе.
Также уточняется, что полученные данные измерений на перелете к Луне уже начали обработку. Основной задачей станции является отработка технологии мягкой посадки. Также станция изучит строение поверхности и природные ресурсы.