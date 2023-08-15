Радий Хабиров поручил активнее развивать в Башкирии сеть газозаправочных станций

Автобусные направления на юг, развитие газозаправок и наказание за превышение веса – ключевые темы оперативного совещания в правительстве региона. Радий Хабиров дал членам кабмина ряд поручений, в том числе и касательно помощи пострадавшим от взрыва в Дагестане. Ну и не обошлось без традиционной церемонии награждения – в этот раз в зале оперативных совещаний чествовали талантливую молодежь.
Взрыв, последовавший за пожаром в Дагестане, унес жизни трех десятков человек. Еще более 70 получили тяжелые травмы. Многих из них отправили на лечение в Москву. Братское плечо готов подставить и Башкортостан. Радий Хабиров поручил региональному Минздраву связаться с дагестанскими медиками, чтобы в случае необходимости направить в зону бедствия своих специалистов.
От чрезвычайных ситуаций разговор плавно перешел к теме бытовых пожаров. В период отопительного сезона их число, как правило, вырастает. В связи с этим Радий Хабиров поручил членам правительства проработать механизмы, когда главы сельских поселений сами могли бы выдавать семьям в зоне риска пожарные извещатели. Речь о тех случаях, когда бесплатная выдача не предусмотрена, однако просто необходима для предотвращения возможных трагических случаев.
Глава республики также поручил активнее развивать сеть газозаправочных станций. На сегодняшний день в республике их 51. По этому числу Башкортостан на втором месте в стране. В ближайшее время появятся еще 20. Правда, решать нужно и другую проблему: переоборудовать на газ больше транспортных средств, поскольку существующие заправочные пункты недостаточно загружены.
В регионе расширяют и количество весогабаритных пунктов контроля. К существующим дополнительно прибавятся семь. Штрафы за превышение максимально допустимой массы грузовиков огромные, в казну уже поступило более 1 млрд рублей. Радий Хабиров призвал усилить эту работу.
Не обошлось оперативное совещание и без церемонии награждения. Радий Хабиров наградил победителей форума по беспилотной авиации «Архипелаг-2023». Студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники оказались в числе лучших по стране в деле управления дронами.
Отдельно были отмечены руководитель детской школы телевидения «Телешко» Рустем Аднабаев и ее воспитанник Арсений Гайнуллин. Школьник создал трэвел-шоу «100 вещей, которые нужно сделать в Приволжье». Проект стал победителем международного культурного форума в Москве. Арсений намерен снять продолжение своего туристического проекта, посвятив его оставшимся регионам страны. Путешествовать, кстати, как отметили на совещании, стало немного проще. Отныне из Башкортостана на юг страны запущены новые автобусные маршруты. Жители республики могут совершить рейсы в Анапу, Краснодар и Волгоград.