Радий Хабиров поручил активнее развивать в Башкирии сеть газозаправочных станций

Автобусные направления на юг, развитие газозаправок и наказание за превышение веса – ключевые темы оперативного совещания в правительстве региона. Радий Хабиров дал членам кабмина ряд поручений, в том числе и касательно помощи пострадавшим от взрыва в Дагестане. Ну и не обошлось без традиционной церемонии награждения – в этот раз в зале оперативных совещаний чествовали талантливую молодежь.

Взрыв, последовавший за пожаром в Дагестане, унес жизни трех десятков человек. Еще более 70 получили тяжелые травмы. Многих из них отправили на лечение в Москву. Братское плечо готов подставить и Башкортостан. Радий Хабиров поручил региональному Минздраву связаться с дагестанскими медиками, чтобы в случае необходимости направить в зону бедствия своих специалистов.

Там много погибших и раненых. Вы после совещания сразу выйдите на минздрав Дагестана и спросите коллег, нужна ли им какая-либо помощь. У нас есть определенные компетенции по ожоговым ранениям и так далее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От чрезвычайных ситуаций разговор плавно перешел к теме бытовых пожаров. В период отопительного сезона их число, как правило, вырастает. В связи с этим Радий Хабиров поручил членам правительства проработать механизмы, когда главы сельских поселений сами могли бы выдавать семьям в зоне риска пожарные извещатели. Речь о тех случаях, когда бесплатная выдача не предусмотрена, однако просто необходима для предотвращения возможных трагических случаев.

На учебе с главами сельских поселений мы договорились, что они лучше знают, какая семья, на их взгляд, является потенциально уязвимой от возможного пожара. Мы договорились так, что по предложению главы сельского поселения такой семье будет выдаваться извещатель. Этот механизм нужно проработать, деньги там небольшие заложим. Пусть глава сельского поселения, видя, что семья уязвима, выходит с инициативой к госкомитету РБ по ЧС. Надо сделать регламент. Получается, что появляется новая категория людей, которой мы бесплатно выдаем извещатели, она не обозначена по какому-то родовому признаку, она будет сделана по представлению главы сельского поселения. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики также поручил активнее развивать сеть газозаправочных станций. На сегодняшний день в республике их 51. По этому числу Башкортостан на втором месте в стране. В ближайшее время появятся еще 20. Правда, решать нужно и другую проблему: переоборудовать на газ больше транспортных средств, поскольку существующие заправочные пункты недостаточно загружены.

В регионе расширяют и количество весогабаритных пунктов контроля. К существующим дополнительно прибавятся семь. Штрафы за превышение максимально допустимой массы грузовиков огромные, в казну уже поступило более 1 млрд рублей. Радий Хабиров призвал усилить эту работу.

Средства от штрафов за превышение допустимой нагрузки на дороги мы направляем на восстановление наших трасс. В целом мы наводим порядок в этом вопросе. Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, – перевозчики начали заклеивать номера автомобилей. Прошу ГИБДД организовать дежурство экипажей дорожно-патрульной службы рядом с пунктами весогабаритного контроля. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не обошлось оперативное совещание и без церемонии награждения. Радий Хабиров наградил победителей форума по беспилотной авиации «Архипелаг-2023». Студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники оказались в числе лучших по стране в деле управления дронами.