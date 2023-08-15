В Уфу прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов

В столице Башкортостана в эти дни пройдет всероссийское совещание, в котором принимают участие министры образования и науки из всех российских регионов. Сергей Кравцов вместе с Главой Башкортостана возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову и воинам 112-й Башкавдивизии.
Для руководителя федерального ведомства провели экскурсию по мемориальному комплексу и рассказали о там, что каждый элемент композиции отражает многовековую историю Башкирии.
Напомним, скульптурную композицию открыли в День Республики, 11 октября 2022 года. Она посвящена воинам легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и всем соотечественникам – защитникам Родины. Автор – скульптор, народный художник России Салават Щербаков.