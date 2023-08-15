В Уфу прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов

В столице Башкортостана в эти дни пройдет всероссийское совещание, в котором принимают участие министры образования и науки из всех российских регионов. Сергей Кравцов вместе с Главой Башкортостана возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову и воинам 112-й Башкавдивизии.