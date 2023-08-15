Хлеборобы Башкирии собрали более 1,3 млн тонн зерна

Миллионный рубеж преодолели хлеборобы Башкортостана. На сегодняшний день валовой сбор составил 1 млн 330 тысяч тонн зерна, а за неделю силами аграриев намолочено 670 тысяч тонн. Уборка всех видов культур составляет 30% площадей, а средняя урожайность составила 20 центнеров с гектара.

На протяжении трех недель на полях ведется уборка зерновых культур. В день десять комбайнов собирают около 300-400 гектаров яровых. Параллельно с этим ведется культивация почвы под посев озимых. Уборочная страда в республике в самом разгаре. Работа ведется с раннего утра. Каждый солнечный день на вес золота. Поэтому и работают комбайны практически от рассвета до заката.

В кабине комбайна всегда играет музыка, чтобы было веселее. Роман Агафонов с детства мечтал стать комбайнером, оттого и работу свою очень любит, считает нужной и по-особенному романтичной. На современной зерноуборочной технике созданы все условия, поэтому и работается с комфортом.

В хозяйстве предприятия «Дружба» сеют горох, яровую и озимую пшеницу, ячмень и подсолнух. На урожай в это году негативно повлияла нестабильные погодные условия. Но намеченный план всё же собираются выполнить.

Стерлитамакский район в этом году вошел в тройку лидеров по намолоту зерновых и зернобобовых культур – более 100 тысяч тонн, и по валовому сбору озимых – почти 48 тысяч. Сейчас ведутся работы по культивации почвы под посев озимых.

На сегодняшний день хлеборобы республики преодолели важный миллионный рубеж. Валовый сбор зерна в Башкортостане превысил 1,2 миллионов тонн. Обмолочено 366 тыс. га и намолочено более 680 тыс. тонн зерна. Параллельно хозяйства 34 районов республики приступили к посеву озимых культур.