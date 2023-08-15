Как жителям Башкирии вступить во второй батальон им. Салавата Юлаева

В Башкортостане продолжается формирование второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Как и предыдущий, он будет входить в состав войск Росгвардии. Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года.
Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий.
Договоры могут заключить мужчины до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – шесть месяцев. Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб. В разных городах региона скоро откроются еще пять филиалов. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.