Как жителям Башкирии вступить во второй батальон им. Салавата Юлаева

В Башкортостане продолжается формирование второго добровольческого батальона имени Салавата Юлаева. Как и предыдущий, он будет входить в состав войск Росгвардии. Напомним, первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован в октябре прошлого года.

Добровольцы успешно выполняют боевые задачи. В новый батальон в первую очередь вошли те, кто не успел попасть в предыдущий. 

Вот уже на данный момент очень здорово чувствуется, что просыпается патриотизм у наших ребят. В день у нас поступает где-то до 150, до 200 звонков по телефону. Набираем ребят. Приходят они к нам ежедневно где-то по 30, по 40 человек. И мы стараемся успеть всех переработать.

Ирек Бикташев, начальник общественного штаба батальона имени Салавата Юлаева

Договоры могут заключить мужчины до 60 лет, в исключительных случаях – до 65. Подписать соглашение имеют право и не проходившие воинскую службу, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. Минимальный срок – шесть месяцев. Для того чтобы вступить в батальон им. Салавата Юлаева, нужно обратиться в уфимский штаб. В разных городах региона скоро откроются еще пять филиалов. Жителям Башкортостана, желающим заключить контракт, нужно обратиться по единому номеру: +7 (987) 023-76-00.

Когда первого батальона состав формировали, штаб полный, многие остались, не смогли принять. Очень много пенсионеров военных, силовых структур – обращается много. Поэтому мы решили так, и нас поддержали.

Артур Юмагужин, советник Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ
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