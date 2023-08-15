Как жителям Башкирии вступить во второй батальон им. Салавата Юлаева

Вот уже на данный момент очень здорово чувствуется, что просыпается патриотизм у наших ребят. В день у нас поступает где-то до 150, до 200 звонков по телефону. Набираем ребят. Приходят они к нам ежедневно где-то по 30, по 40 человек. И мы стараемся успеть всех переработать.

Ирек Бикташев, начальник общественного штаба батальона имени Салавата Юлаева