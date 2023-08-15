Ресурсоснабжающие организации Башкирии начали подготовку к зиме

В республике ресурсоснабжающие организации уже готовятся к зиме. В Нефтекамске филиал БашРТС ведет капитальный ремонт четырех водогрейных котлов, текущий ремонт нужен еще 17 таким котлам и четырем паровым.

Кроме того, заменяются трубы. Один из самых больших участков ремонта центрального отопления и горячего водоснабжения – в районе улицы Ленина. Новые трубы в этом году дадут тепло в несколько домов и детский сад.