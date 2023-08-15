Ресурсоснабжающие организации Башкирии начали подготовку к зиме

В республике ресурсоснабжающие организации уже готовятся к зиме. В Нефтекамске филиал БашРТС ведет капитальный ремонт четырех водогрейных котлов, текущий ремонт нужен еще 17 таким котлам и четырем паровым.
Кроме того, заменяются трубы. Один из самых больших участков ремонта центрального отопления и горячего водоснабжения – в районе улицы Ленина. Новые трубы в этом году дадут тепло в несколько домов и детский сад.
Как отмечают специалисты, трубы с пенополиуретановой изоляцией и защитной полиэтиленовой оболочкой имеют более длительный срок эксплуатации, чем стальные. Кроме того, снижаются теплопотери. На данный момент, комплекс строительно-монтажных работ выполнен на 70%. Завершить их на объекте планируют в сентябре. К слову, после таких работ проходят еще и испытания.