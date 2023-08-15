В Уфе наградили спортсменов, заслуженных тренеров и руководителей спортшкол

В столице республики наградили почетными грамотами и благодарственными письмами заслуженных тренеров и руководителей спортивных школ, а также значками мастеров спорта России спортсменов, которые из года в год показывают достойные результаты на выступлениях разных уровней. Церемония награждения проходит ежегодно в День работника физической культуры, который празднуется по всей России.

Десятки лет они отдали спорту. Воспитали и продолжают тренировать именитых и лучших спортсменов республики. За их плечами – большое количество наград разных достоинств, соревнований как международного, так и всероссийского уровня.

В числе почетных гостей были и ветераны. Среди них и Мадриль Гафуров. В свое время он был не только спортивным журналистом, но и международным. Мадриль Гафуров – первый председатель Республиканской федерации борьбы корэш. В его коллекции сотни медалей, к примеру, «За доблестный труд», «За долголетнюю творческую деятельность» и другие. На церемонии Мадриль Абдрахманович был поощрен благодарственным письмом министром спорта России.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан» было присвоено Руслану Насибуллину – тренеру не только башкирских спортсменов, но и сборной России. В его копилке большое количество побед на чемпионатах как Европы, так и России. Свою спортивную карьеру он завершил в 2012, сейчас же передает свой огромный опыт воспитанникам.

Почетными знаками «Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан» были награждены двое спортсменов из нашей республики. Фехтовальщик Тимур Арсланов и чемпион мира по греко-римской борьбе в 2021 году Саид-Хусейн Бакаев. Также почетными грамотами Министерства спорта республики были награждены руководители и представители спортивных школ и организаций. В их числе – Раиль Бикмаев. Со школьных лет он активно занимается единоборствами.