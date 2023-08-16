В Башкирии в ДТП погибли два водителя отечественных автомобилей

В Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с двумя жертвами. По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, вечером 15 августа на участке дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Лада Калина».

По предварительной информации, 33-летний водитель «семерки», пытался выполнить обгон в зоне действия знака, запрещающего такой маневр. В результате он столкнулся с встречным автомобилем «Лада Калина», которым управлял 49-летний мужчина.

Сообщается, что оба водителя получили серьезные травмы и скончались на месте. Трех пострадавших пассажиров «Лады Калины», включая годовалого ребенка, доставили в стационар. 60-летний пассажир «ВАЗ-2107» также получил травмы.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы. В настоящее время проводится проверка, назначены экспертизы для более полного выяснения обстоятельств ДТП.