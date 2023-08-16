В Башкирии до конца рабочей недели будет жарко

По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа в некоторых районах Башкирии пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается слабый ветер переменных направлений, а днем он будет умеренным южного и юго-восточного направлений с порывами при грозе. Температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +32°.

В четверг, 17 августа, прогнозируется погода без существенных осадков. Только в южных районах возможен небольшой дождь и грозы. Ночной ветер будет слабым, а днем – умеренным. Температурные показатели ночью составят от +13 до +18° градусов, а в горных районах могут понизиться до +8°. Днем воздух прогреется до +27...+32° градусов.