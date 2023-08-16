В Башкирии за неделю задержали 327 водителей, севших за руль нетрезвыми

За минувшую неделю сотрудники ГИБДД по республике задержали 327 водителей в нетрезвом состоянии. Об этом в своем телеграм-канале написал руководитель ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов.

Он подчеркнул, что алкоголь остается одной из наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Водителю в состоянии алкогольного опьянения трудно сконцентрироваться, рассеивается внимание, координация движений ослаблена, снижается способность быстро и правильно реагировать на дорожные ситуации. Пьяный водитель становится реальной угрозой для жизни участников дорожного движения, подытожил Владимир Севастьянов.

Также он напомнил о телефоне доверия МВД по РБ, по которому можно сообщить о водителях, находящихся в нетрезвом состоянии и нарушающих правила дорожного движения: 8 (347) 279-32-92.