В Уфе подростку, попавшему в ДТП на мопеде, провели сложную операцию

В Уфе врачи-травматологи городской детской клинической больницы № 17 провели сложную хирургическую операцию и спасли 15-летнего подростка. Сообщается, что инцидент произошел во время поездки на мопеде. Молодой водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем. В результате аварии он получил серьезные травмы.

Бригада скорой доставила экстренного пациента в одну из больниц Стерлитамака, где пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. После этого было принято решение о направлении подростка для дальнейшего лечения в Уфу – в городскую детскую клиническую больницу № 17. После проведенных рентгеновских исследований были выявлены закрытый перелом бедренной кости и открытый перелом голени со смещением фрагментов кости.

Специалисты провели сложную и малоинвазивную операцию, используя метод блокированного интрамедуллярного стержневого остеосинтеза. Данный метод обладает преимуществом в плане минимальной травматичности и возможности начать нагружать поврежденную конечность всего через несколько дней после операции.

Операция прошла успешно, и в настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили в больнице.