Более 250 уфимцев за два дня научились пользоваться электросамокатами

В Уфе в парке именем М. Гафури прошли мероприятия, инициированные администрацией города, госавтоинспекцией и сервисом кикшеринга: они обучали жителей и гостей столицы безопасному вождению электросамокатов.

По информации пресс-службы мэрии, более 250 новичков успешно завершили двухдневный курс обучения в рамках «Школы вождения». Особое внимание было уделено новичкам, которые под руководством опытных инструкторов на специально оборудованной площадке с разнообразными искусственными препятствиями смогли овладеть навыками управления электросамокатами.