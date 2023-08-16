Более 250 уфимцев за два дня научились пользоваться электросамокатами

В Уфе в парке именем М. Гафури прошли мероприятия, инициированные администрацией города, госавтоинспекцией и сервисом кикшеринга: они обучали жителей и гостей столицы безопасному вождению электросамокатов.
По информации пресс-службы мэрии, более 250 новичков успешно завершили двухдневный курс обучения в рамках «Школы вождения». Особое внимание было уделено новичкам, которые под руководством опытных инструкторов на специально оборудованной площадке с разнообразными искусственными препятствиями смогли овладеть навыками управления электросамокатами.
Организаторы мероприятия подчеркивают, что данная инициатива помогла преодолеть начальные трудности и страх, с которыми сталкиваются те, кто только начал учиться вождению электросамокатов. Мероприятия подобного формата будут проводиться на регулярной основе.