В Уфе собрались министры образования из всех регионов России

В преддверии нового учебного года в Уфе собрались министры образования из разных регионов страны. Башкортостан стал площадкой для всероссийского совещания.

В рамках программы чиновники провели выездное заседание в Башкирском педагогическом университете, где обсудили план на учебный год и обменялись передовым опытом. Гостям показали технопарк для школьников, а также «Кванториум», в котором совершенствуются знания детей в возрасте от 10 до 18 лет. Эти площадки работают бесплатно с целью освоения учащимися передовых инженерных направлений.