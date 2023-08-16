В Уфе собрались министры образования из всех регионов России

В преддверии нового учебного года в Уфе собрались министры образования из разных регионов страны. Башкортостан стал площадкой для всероссийского совещания.
В рамках программы чиновники провели выездное заседание в Башкирском педагогическом университете, где обсудили план на учебный год и обменялись передовым опытом. Гостям показали технопарк для школьников, а также «Кванториум», в котором совершенствуются знания детей в возрасте от 10 до 18 лет. Эти площадки работают бесплатно с целью освоения учащимися передовых инженерных направлений.
В рамках мероприятия состоялось торжественное закрытие лагеря, организованного Всероссийской детско-юношеской организацией «Движение первых» совместно с вузом. На «университетскую смену» собрались около 100 самых активных школьников, для детей от 14 до 17 лет педуниверситет подготовил насыщенную программу. Для школьников организовали различные мастер-классы, интерактивные уроки, тренинги, творческие мероприятия. Основная часть всероссийского совещания министров образования регионов страны запланирована на сегодня, 16 августа.